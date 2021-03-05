Памела Андерсон продает особняк почти за $15 млн: как он выглядит

Американская актриса, звезда Playboy 53-летняя Памела Андерсон, которая недавно в шестой раз вышла замуж, решила навсегда уехать из Америки и перебраться в Канаду.

Так, знаменитость продает свой особняк в Калифорнии за 14,9 млн долларов. Дом она приобрела еще в 2000 году за 1,8 млн долларов. Об этом сообщает издание New York Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам Андерсон, она приняла такое решение после того, как вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста. Она отметила, что именно в этом доме произошло множество приятных и забавных моментов, которые запомнятся надолго.

Как стало известно, жилье звезды расположено в Малибу на огромном участке и состоит из трех спален и столько же ванных комнат. Также там есть отдельный гостевой дом.

Особняк находится среди оливковых и апельсиновых садов, а также имеет безопасный выход на пляж. Внутри дома есть джакузи, оформленное в стиле гротто.

Напомним, Памела Андерсон – американская актриса и фотомодель канадского происхождения. С 1995 по 1998 год была замужем за рок-музыкантом Томми Ли. У бывших супругов есть два сына – Брэндон Томас и Дилан Джаггер.

С 2006 по 2007 год Андерсон была замужем за рок-музыкантом Кид Роком.

Дважды, с 2007 по 2008 год и с 2014 по 2015 год, Андерсон была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном.

20 января 2020 года актриса сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом. 1 февраля 2020 года было объявлено о расставании пары, меньше, чем через две недели после свадьбы. Несколько дней спустя было сообщено, что они не были женаты официально.

Как сообщал OBOZREVATEL: