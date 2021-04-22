Cамые провальные заказы с интернет-магазинов: ожидание VS реальность. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Девушка заказала вечернее платье

Онлайн-шоппинг в условиях карантина – один из самых удобных способов обновить гардероб. Однако следует учитывать риски такого метода и не вестись на слишком дешевые вещи.

Поверив красивому фото, пользователи заказали одежду и с нетерпением ждали посылку, когда ее получили – сто раз пожалели. OBOZREVATEL собрал наряды из онлайн-магазинов, которые не соответствуют картинке в реальности.

Девушка заказала платье с китайского сайта и расплакалась, когда открыла посылку.

Онлайн-магазин обманул девушку.

Женщина указывала свои размеры на сайте, но получила детское платье.

Девушка сообщала продавцам все объемы своего тела.

Парень заказал спортивную майку. Жестокая реальность его разочаровала.

Парень заказал майку, а получил платье.

Летний комбинезон оказался не совсем универсального размера.

На сайте было указано, что это оверсайз фасон.

Школьница заказала платье на выпускной из Китая и вот что получила.

Девушка заказала выпускное платье.

Вязаный купальник оказался настолько маленьким, что подошел только котику.

Купальник может надеть только кот.

Немного цвет не совпадает, а все остальное – один в один.

Девушка хотела образ, как у Ким Кардашьян.

Неудачный заказ с китайского сайта.

Девушка хотела сэкономить на платье.

Ожидания и реальность: видимо, одежду шили для детей.

Дизайнеры не в том месте разместили карманы.

Трендовые чулки в реальности похожи на кожаные мешочки.

Девушка заказала лаковые гольфы в интернете.

Яркое платье на картинке совершенно отличается от реальности.

Ожидания и реальность: платье оказалась совсем не таким, как на фото.

Портные забыли добавить несколько слоев ткани в юбку.

Ожидания и реальность: девушка чуть не плакала, надев платье.

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