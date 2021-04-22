Cамые провальные заказы с интернет-магазинов: ожидание VS реальность. Фото

Онлайн-шоппинг в условиях карантина – один из самых удобных способов обновить гардероб. Однако следует учитывать риски такого метода и не вестись на слишком дешевые вещи.

Поверив красивому фото, пользователи заказали одежду и с нетерпением ждали посылку, когда ее получили – сто раз пожалели. OBOZREVATEL собрал наряды из онлайн-магазинов, которые не соответствуют картинке в реальности.

Девушка заказала платье с китайского сайта и расплакалась, когда открыла посылку.

Женщина указывала свои размеры на сайте, но получила детское платье.

Парень заказал спортивную майку. Жестокая реальность его разочаровала.

Летний комбинезон оказался не совсем универсального размера.

Школьница заказала платье на выпускной из Китая и вот что получила.

Вязаный купальник оказался настолько маленьким, что подошел только котику.

Немного цвет не совпадает, а все остальное – один в один.

Неудачный заказ с китайского сайта.

Ожидания и реальность: видимо, одежду шили для детей.

Трендовые чулки в реальности похожи на кожаные мешочки.

Яркое платье на картинке совершенно отличается от реальности.

Портные забыли добавить несколько слоев ткани в юбку.

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