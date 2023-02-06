От студентки строительного факультета до влиятельной первой леди: жизненный путь Елены Зеленской в фото

До того, как Владимира Зеленского избрали президентом Украины, Елена Зеленская была непубличной личностью. В 2019 году ей пришлось дебютировать в роли первой леди и взять на себя ряд обязанностей, включая публичные выступления, светские встречи и сопровождение своего любимого в деловых поездках.

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С этого времени внимание украинцев и мирового сообщества было приковано к гуманитарной деятельности Елены Зеленской, а интерес к прошлому первой леди вырос в разы. OBOZREVATEL решил вспомнить, чем она занималась до президентства своего мужа и показать архивные фото (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Елена Кияшко (девичья фамилия первой леди – ред.) родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Она училась в местной гимназии № 95, после чего поступила на строительный факультет Криворожского национального университета, где получила архитектурную профессию.

В студенческие годы Елена Зеленская познакомилась с будущим мужем. С тех пор их дороги не расходились.

Свадьбу Зеленские сыграли в 2003 году, а в 2005 у них родилась дочь Александра. В 2013 году будущая первая леди родила мальчика, которого назвали Кириллом.

Когда Владимир Зеленский создал юмористическую студию "Квартал 95", его избранница стала сценаристом многих смешных, острополитических и других номеров.

Она редко появлялась перед папарацци, предпочитая жизнь "в тени" своего известного мужа. Это позволяло будущей первой леди не беспокоиться о идеальном внешнем виде, сосредоточиться на карьере и воспитании детей.

Впрочем, после назначения Владимира Зеленского главой Украины жизнь Елены Зеленской кардинально изменилась. Украинцы узнали, что гарант женат на изящной леди, которая умеет не только вести важные гуманитарные дела, красиво выглядеть и достойно держать себя в обществе, но и самоотверженно и смело защищать интересы Украины в мире.

Это доказывают ее эмоциональные выступления после начала полномасштабного вторжения и налаживания отношений с влиятельными политиками и их женами в интересах Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Владимир Зеленский поздравил жену с 45-летием, которое она отмечает сегодня, 6 февраля.

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