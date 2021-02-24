Остапчук выступил категорически против индийской вакцины от COVID-19

Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил, что он сильно сомневается в эффективности индийской вакцины.

Так, на своей странице в Instagram он опубликовал несколько сториз, в которых объяснил свою точку зрения по этому поводу. По словам ведущего, индийская вакцина еще должна пройти ряд научных исследований (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Недавно я вел одно мероприятие, на котором выступал представитель ВОЗ. Он сказал, что все страны из пандемии выйдут неодновременно, потому что массовую вакцинацию начали проводить сначала в Израиле, затем в Великобритании, США и Европе. Что касается Украины, то по словам представителя ВОЗ, локальные вспышки продолжатся, пока не начнется массовая вакцинация. По поводу "Спутник V" – однозначно нет. Западной вакцине эксперт доверяет, а вот об индийской вакцине он не сказал ничего. Но лично я против использования вакцины из Индии", – заявил Остапчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина обеспечена вакцинами против COVID-19 для первых этапов прививок. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что государство обеспечено необходимым количеством доз вакцины для старта кампании иммунизации населения. Он акцентировал внимание на том, что была ускорена доставка вакцины в Украину.