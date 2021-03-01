Остапчук отправился на отдых в Буковель без жены и объяснил почему
Украинский телеведущий Владимир Остапчук уехал с друзьями в Буковель без своей супруги Кристины Горняк. Поклонники артиста тут же стали интересоваться, почему он оставил возлюбленную дома.
Владимир поспешил успокоить подписчиков и написал, что отдых друг без друга – это нормально, ведь каждому человеку нужно личное пространство, а с Кристиной у них все в порядке. Такими подробностями он поделился на личной странице в Instagram.
"Просто сотни сообщений прилетело по поводу нашей поездки с друзьями в Буковель. "А почему не взяли жен и девушек?", "Сам катаешься, а Кристина дома?" Считаю абсолютно нормальным отдых друг без друга. Каждому нужно пространство и воздух. Кроме всего прочего, это хорошо подогревает ваши чувства и желание. Тут главное доверие и уверенность в партнере", – заявил Остапчук.
В комментариях Остапчука поддержала его супруга Кристина, которая отметила, что "предать или изменить" можно и не уезжая куда-то далеко, ведь главное в отношениях – это доверие.
Фанаты артиста написали в ответ множество комментариев. Многие поддержали его идею о раздельном отдыхе, а другие – раскритиковали.
"Абсолютно согласна с вами. Надо давать друг другу личное пространство, и время соскучиться друг за другом", "Нужно отдыхать не друг от друга, а вместе от всех", "Однозначно прав", "Если есть полное доверие – да, это норма!", "Конечно, отпускаем. Только навсегда", – написали люди.
Напомним, что Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса Евровидение-2017, ведущий шоу "Маска" на канале "Украина".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Владимир Остапчук показал свою новую квартиру, в которую скоро переезжает с супругой Кристиной Горняк.
Также Остапчук признался, что он со своей новой возлюбленной не против стать родителями. По его словам, пара уже серьезно обсуждала это, но еще не планировала.
Владимир Остапчук выложил в соцсети архивное видео с сыном Эваном – кадры были сняты, когда малышу было всего лишь два дня.