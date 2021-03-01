Остапчук отправился на отдых в Буковель без жены и объяснил почему

Украинский телеведущий Владимир Остапчук уехал с друзьями в Буковель без своей супруги Кристины Горняк. Поклонники артиста тут же стали интересоваться, почему он оставил возлюбленную дома.

Владимир поспешил успокоить подписчиков и написал, что отдых друг без друга – это нормально, ведь каждому человеку нужно личное пространство, а с Кристиной у них все в порядке. Такими подробностями он поделился на личной странице в Instagram.

"Просто сотни сообщений прилетело по поводу нашей поездки с друзьями в Буковель. "А почему не взяли жен и девушек?", "Сам катаешься, а Кристина дома?" Считаю абсолютно нормальным отдых друг без друга. Каждому нужно пространство и воздух. Кроме всего прочего, это хорошо подогревает ваши чувства и желание. Тут главное доверие и уверенность в партнере", – заявил Остапчук.

В комментариях Остапчука поддержала его супруга Кристина, которая отметила, что "предать или изменить" можно и не уезжая куда-то далеко, ведь главное в отношениях – это доверие.

Фанаты артиста написали в ответ множество комментариев. Многие поддержали его идею о раздельном отдыхе, а другие – раскритиковали.

"Абсолютно согласна с вами. Надо давать друг другу личное пространство, и время соскучиться друг за другом", "Нужно отдыхать не друг от друга, а вместе от всех", "Однозначно прав", "Если есть полное доверие – да, это норма!", "Конечно, отпускаем. Только навсегда", – написали люди.

Напомним, что Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса Евровидение-2017, ведущий шоу "Маска" на канале "Украина".

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