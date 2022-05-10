Остапчук о дружбе с Киркоровым: он говорил, что любит Украину, а после разговора о войне меня заблокировал

Украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился историей общения с российским певцом Филиппом Киркоровым, молчащим о войне в Украине. По его словам, звезда рассказывал, как ему нравится страна и как он любит украинского зрителя, но после критики со стороны телеведущего, заблокировал его.

"Мы о политике, в принципе, не разговаривали... 25 числа, во второй день войны, когда мы начали пересматривать, как отреагировали наши бывшие коллеги, я написал ему предложение. Он мне отписал: "вот ты и открылся" а потом добавил, что не будет вступать в дискуссию.Я написал, что я думаю о нем и о его позиции, и он в своем репертуаре написал: "все, чао!". После этого никаких разговоров не последовало", – сказал Остапчук в интервью для программы "Зірковий шлях".

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Телеведущий добавил, что начал общаться с Киркоровым после того, как певец первым написал ему еще в 2019 году.

"Когда я был в "Танцах со звездами", Филипп написал, что болеет за нашу с Гвоздевой пару. Мы поддерживали связь. Он мог меня поздравить с днем рождения или спросить, как дела", – добавил он.

Остапчук отметил, что во время личной встречи с Киркоровым в Греции певец сильно сожалел, что не может ездить в Украину и очень тепло отзывался о стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, Остапчук показал личную переписку с российским артистом Филиппом Киркоровым, где жестко отчитал его за молчание об обстрелах Украины со стороны России. Он подчеркнул, что кровь и смерть украинцев на руках собеседника.