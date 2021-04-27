"Оскар" получил самые низкие просмотры за всю историю шоу

Церемонию вручения кинопремии "Оскара" в этом году на телеканале ABC посмотрели 9,8 млн человек, что стало самым низким показателем за всю историю шоу.

Об этом сообщает Edition со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen. Таким образом, был побит антирекорд, установленный в прошлом году. Тогда мероприятие посмотрели 23,6 млн человек. Соответственно, количество зрителей снизилось на 58%. Как подчеркивает издание, семь лет назад церемонию смотрели 40 млн зрителей.

Рейтинги премиальных шоу по всем направлениям пострадали во время пандемии: количество зрителей "Эмми", "Грэмми" и "Золотого глобуса" в последнее время резко упало. К примеру, до антирекорда упало число зрителей вручения "Грэмми" – трансляцию смотрели лишь 8,8 млн человек.

Напомним, что 93-я церемония вручения кинопремии "Оскар" состоялась в ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао "Земля кочевников" получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года.

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2021" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

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