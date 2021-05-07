Осадчая в коротких шортах и рубашке приоткрыла беременный живот на отдыхе в Турции. Фото

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая недавно объявила о третьей беременности, продолжает делиться с поклонниками солнечными фото с отдыха в Турции. На этот раз она была запечатлена во время прогулки на лодке в коротких шортах и рубашке.

Соответствующие кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она рассказала, что имела возможность посетить античный город Каунос.

Для особого случая знаменитость выбрала шорты на резинке розового цвета, свободную рубашку, которую на животе завязала крупным узлом, и открытую обувь. Для завершения летнего образа ей понадобилась аккуратная шляпка и солнцезащитные очки круглой формы. Волосы у Осадчей были собраны в тугой хвост.

"Теперь я точно знаю, что растягивает время – активный отдых! Если будете рядом с Даламаном, обязательно посетите античный город Каунос, 1500 лет до н.э. Это просто невероятно...", – поделилась впечатлениями селебрити.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Осадчая показала шляпу "по размеру" во время отдыха в Турции. Фанаты были в восторге от увиденного. Так, звезда опубликовала снимок, на котором была запечатлена с соломенным зонтом.