Осадчая с Поляковой встретились в Турции и похвастались купальниками. Видео

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая сейчас находиться в Турции, встретилась на пляжах Анталии с певицей Олей Поляковой. Звезды не только пообщались между собой, но и похвастались на камеру своими купальниками.

О встрече в Турции с Осадчей сообщила сама Полякова в Instagram-stories. Артистки позировали на пляже в купальниках и в темных очках. Улыбаясь на камеру они анонсировали новый выпуск "Світського життя" "уже через неделю" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Боже, где бы мы еще, дорогая моя, с тобой встретились?", – сообщила в Instagram Полякова.

Помимо этого в кадре видно, как Осадчая, которую заподозрили в третьей беременности, заметно прикрывает животик широкополой шляпой.

Стоит отметить, что в последнее время Осадчая часто публикует фото в оверсайз нарядах. Пользователи сети предположили, что ведущая и ее супруг Юрий Горбунов ожидают пополнения в семье, однако звездная пара пока ничего не комментировала на этот счет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осадчая в стильной шляпе и кроссовках показала морской лук. Знаменитость выбрала штаны красного цвета, легкую куртку с необычным принтом и белоснежную спортивную обувь.