Осадчая показала большой живот в купальнике на последних месяцах беременности. Фото

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками очередными снимками с отдыха в Турции. Знаменитость показала себя в купальнике на последний месяцах беременности.

Соответствующие фото телезвезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре Осадчая предстала с округлившимся животиком в ярко-синем закрытом купальнике. Телеведущая позировала сидя на песке с видом на море.

"Я всегда любила заплывать за буйки, а в этом году плавание – двойной спасение, и от жары и от нагрузок на спину", – подписала кадры Катя.

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Пользователям сети понравились новые снимки Осадчей с отдыха. Большинство поклонников оставили приятные комментарии под публикацией.

"Очень красивое фото. Катя, вы прекрасны", "Изящная красавица!", "Невероятная", – отметили в сети.

Коротко о знаменитости:

Катя Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Катя Осадчая поделилась с поклонниками снимками, на которых появилась в самом стильном головном уборе этого лета – панамке. Сейчас знаменитость отдыхает в Турции и активно показывает свой отпуск в сети.