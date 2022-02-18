Осадчая и Горбунов трогательно поздравили сына с 5-летием редкими семейными фото

Популярные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов ровно пять лет назад стали родителями своего первого совместного ребенка Ивана. В честь дня рождения сына звездные родители показали редкие семейные кадры, подписав их трогательными пожеланиями.

Архивные фото Осадчая обнародовала на личной странице в Instagram. На них она позирует еще с новорожденным малышом.

На снимках телеведущие нежно обнимают маленького сына, который, как и папа, одет в белоснежную рубашку. Екатерина же позирует в длинном платье оттенка пудры.

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"Пять лет назад в это время мы уже держали на руках нашего Ивана и только представляли какими мы будем родителями для него. Ванюша, с Днем Рождения, наш сын, наша гордость", – подписала мама именинника публикацию.

О дне рождении сына рассказал в своем профиле и Горбунов. С помощью серии фотографий он показал, как вырос и изменился Ваня.

"С Днем Рождения, наш сладкий мальчик! Все так быстро! Тебе сегодня уже 5 лет! Как будто только вчера ты своим громким криком оповестил мир о своем появлении! А сегодня – ты уже командуешь нами. Ты сделал нас с мамой самыми счастливыми людьми на свете! Наша любовь, наша гордость! Спасибо тебе, моя Катя, за нашего Ванюшу! Расти сын здоровым и счастливым, под мирным небом", – подписал шоумен.

В комментариях счастливых родителей поздравили их звездные коллеги среди которых Настя Каменских, Леся Никитюк, Джамала, Светлана Тарабарова и другие. Поклонники знаменитостей также оставляли под постами искренние поздравления имениннику.

"Здоровья и радостного детства", "Как мило! Пускай вашему мальчику везет", "Счастья вашей красивой семье", "Пускай растет на радость родителям", – оставляли интернет-пользователи.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают двух общих детей: Ивана (5 лет) и полугодовалого Даниила. У телеведущей также есть сын от первого брака – 19-летний Илья.

Коротко о знаменитостях:

Екатерина Осадчая – 38-летняя украинская журналистка, ведущая программы "Світське життя". С 13 до 18 лет работала в модельном бизнесе в Западной Европе. Затем вернулась в Украину. В феврале 2018 года получила титул "Мамы года" по версии "Viva! Самые красивые".

Юрий Горбунов – 51-летний украинский телеведущий, актер и шоумен. Родом из Львовской области. Вел передачи "Три точки", "Счастливый звонок", "Подъём", "Улыбнитесь, вас снимают", "Завтрак с 1+1", "Танцы со звёздами", был тренером в "Лиге Смеха".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осадчая опубликовала редкие кадры с крестин Даниила. Она показала публике роскошный ресторан, шикарный стол и развлечения вместе с ведущим мероприятия, который символично выступил в роли Святого Николая, так как церемония крещения состоялась в праздничный день – 19 декабря.