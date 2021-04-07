Организатор голой фотосессии в ОАЭ засветился в Буковеле с теми же украинками на "БДСМ-вечеринке". Видео

Юля Ухина Люди 13:38, 7.04.2021 Обновлено: 13:48, 7.04.2021

Организатор голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянин Виталий Гречин в честь своего дня рождения устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле. На ней присутствовали и участницы скандальной съемки – украинки Яна и Диана.

Так, мероприятие проходило за месяц до поездки молодых людей в ОАЭ. Они развлекались в одном из ночных клубов горнолыжного курорта: танцевали и выпивали. Девушки были одеты в откровенные боди, украшенные кожаными ремешками. Их образ завершали маски на лицо (чтобы просмотреть, доскролльте до конца страницы).

Организатор голой фотосессии в ОАЭ и украинка Яна
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Участницы голой фотосессии в ОАЭ на "БДСМ-вечеринке"
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Участницы голой фотосессии в ОАЭ на "БДСМ-вечеринке"
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На следующий день после вечеринки, участники скандальной съемки отдыхали в развлекательном водном комплексе в центре курорта – VODA club. Кроме того, они катались на лыжах и сноуборде на спортивной трассе.

Участницы голой фотосессии в ОАЭ засветились в Буковеле
скриншот
Участница голой фотосессии в ОАЭ в Буковеле
скриншот

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