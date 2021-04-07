Организатор голой фотосессии в ОАЭ засветился в Буковеле с теми же украинками на "БДСМ-вечеринке". Видео
Организатор голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянин Виталий Гречин в честь своего дня рождения устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле. На ней присутствовали и участницы скандальной съемки – украинки Яна и Диана.
Так, мероприятие проходило за месяц до поездки молодых людей в ОАЭ. Они развлекались в одном из ночных клубов горнолыжного курорта: танцевали и выпивали. Девушки были одеты в откровенные боди, украшенные кожаными ремешками. Их образ завершали маски на лицо (чтобы просмотреть, доскролльте до конца страницы).
На следующий день после вечеринки, участники скандальной съемки отдыхали в развлекательном водном комплексе в центре курорта – VODA club. Кроме того, они катались на лыжах и сноуборде на спортивной трассе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей.
Данный инцидент может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года, из-за израильского следа, по одной из версий.
Позже стали известны первые имена украинок, которых арестовали за голую фотосессию.
В Дубае по обвинению в развратных действиях и распространении порнографии задержаны не только 40 девушек, но и IT-предприниматель Алексей Концов родом из Иваново (Россия).