Опубликовано три официальных портрета Кейт Миддлтон на ее 40-летие

Сегодня, 9 января, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон отмечает 40-летний юбилей. В честь своего дня рождения герцогиня Кембриджская показала поклонникам три особенных портрета, достойных чести британской семьи.

Как сообщает The Guardian, уникальные снимки сделал известный фэшн-фотограф Паоло Роверси, который работал с именитыми моделями Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. На фото именинница позирует в изысканных платьях от британского дома высокой моды Alexander McQueen.

На одном из черно-белых фото Миддлтон позирует в воздушном платье с открытым верхом, которое подчеркивает выразительные ключицы и шею герцогини. Ее плечи прикрывают пышные, но элегантные банты, а на безымянном пальце левой руки виднеется обручальное кольцо с массивным сапфиром, которое когда-то принадлежало принцессе Диане. Кроме того, под летящими подкрученными локонами можно заметить серьги с бриллиантами и жемчугом. При жизни их также носила "королева людских сердец" – мама принца Уильяма.

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На единственном цветном изображении в серии фотографий внимание привлекает ассиметричное платье алого цвета с оголенным левым плечом и закрытым объемным рукавом-фонариком справа. Бриллиантовые серьги Кейт одолжила у королевы Елизаветы ІІ из ее личной коллекции.

Третий портрет понравился поклонникам благодаря широкой улыбке герцогини. Она позирует в светлом платье, декольте которого напоминает цветы гортензии.

"Снять портрет Ее Королевского Высочества герцогини Кембриджской было для меня настоящей честью и моментом чистой радости. Я был тронут ее теплотой и дружеским приемом и очарован ее сияющими глазами, отражающими прелесть ее души, и ее улыбкой, показывающей щедрость ее сердца. Для меня это был глубокий и богатый опыт, незабываемый момент. Я встретил замечательного человека, который своей позитивной энергией может нести надежду всему миру", – прокомментировал Роверси.

Ценные кадры войдут в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи, патроном которой является сама Кейт.

Известно, что герцогиня отметит свое 40-летие в воскресенье наедине с семьей в доме Кембриджей в Норфолке.

Коротко о личности:

Кейт Миддлтон – 40-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Выйдя замуж за принца Уильяма, получила титул герцогини Кембриджской. Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Кейт Миддлтон установила рекорд среди королевских особ в Instagram. Видео, где герцогиня Кембриджская играет на фортепиано, собрало более 11 млн просмотров.