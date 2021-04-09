Опубликовано последнее совместное фото принца Филиппа и королевы Елизаветы II

На последней совместной фотографии принц Филипп и королева Елизавета ll разделяют трогательный момент накануне их годовщины свадьбы.

Снимок сделал фотограф Крис Джексон из Getty Images. На нем супруги улыбаются, глядя на самодельную открытку, которую им подарили правнуки принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Красочная открытка была украшена большой полосатой цифрой 73 в честь годовщины свадьбы пары 20 ноября 2020 года.

На трогательном снимке пара сидит на диване в комнате Виндзорского замка, где они находились в последние месяцы жизни герцога. Чтобы отметить это событие, королева надела брошь, в которой была изображена во время медового месяца, а затем на фотографиях, выпущенных к 60-летию их свадьбы в 2007 году. На фото также сложена небольшая стопка юбилейных открыток и писем на кофейном столике.

В начале 2021-го года принц Филипп попал в больницу. Перед госпитализацией он несколько дней жаловался на плохое самочувствие. Позже врачи диагностировали у супруга Елизаветы II инфекцию. Источники не уточняли какую именно, но заверили, что это не связано с коронавирусом.

1 марта герцога перевели в госпиталь Святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце, а уже в середине месяца его выписали из больницы.

Принц Филипп – принц Греческий и Датский, внук короля Греции Георга I. После женитьбы отказался от титулов и принял британское подданство.

У него с королевой Елизаветой II четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Принц 15 декабря 2016 года побил рекорд долголетия среди мужчин, происходящих от королевы Виктории.

Он ушел от публичной деятельности в августе 2017 года после того, как в течение долгих десятилетий сопровождал повсюду королеву Елизавету II и присутствовал на различных благотворительных мероприятиях.

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