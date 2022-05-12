'Они способны только на шлак': Секс-символ украинского кино Цимбалюк поделился мнением о российских актерах

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который в первые дни войны пытался донести российским коллегам правду, убежден, что снимавшиеся в Украине россияне способны только на шлак. По его словам, звезду всегда удивляло отсутствие уважаемых актеров на съемочных площадках нашей страны.

"Меня тогда всегда очень удивляло, чего сюда, как правило, завозят очень "средних" русских актеров, которые никому не нужны там? Они же реально способны только на "он любит тебя", "она беременна" и тд. – на шлак Ни разу не вызывали меня в "мыло", где в гримерке меня ждал, например, Домогаров", – написал Цимбалюк на своей странице в Instagram.

Актер отметил, что украинские актеры снимались в российских сериалах, потому что съемки проходили в Киеве.

Видео дня

"По окончании театрального вуза актеры начинают мечтать о кино. Тогда было на 95% все кино-сериальное производство – русскоязычное. Там, как правило, главные герои – русские, опытные украинские актеры, как Стас Боклан – на линейных ролях… А наши студенты и молодые актеры – массовка/эпизод, если вообще заметят", – объяснил он.

Цимбалюк указал, что это была полнометражная дискриминация наших актеров.

"То есть или становишься частью постсовкового локомотива и по-русски говоришь в кадре, или ищи новую профессию. Конечно, в госкино снималось минимальное количество украинских полных метров, но туда попадал 1% актеров", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Цимбалюк перестал пытаться донести до российских коллег правду. Он считает, что есть люди, сознательно не стремящиеся разобраться в происходящем, а потому россиян вообще лучше игнорировать.