Ольга Цибульская 10 лет назад и сейчас: в сети опубликовали фото
В сети показали, как украинская телеведущая и певица Ольга Цибульская изменилась за 10 лет. Фанаты отметили, что артистка с годами стала еще красивее.
Соответствующий фотоколлаж появился на официальном Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На первом кадре Цибульская позировала с короткой стрижкой и в ярком мини-платье с цветными полосками. На лице она сделала красивый smoky eyes (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
На втором снимке артистка запечатлена с минимумом макияжа. Ольга появилась перед камерой в бежевом платье, которое скомбинировала с черной блузой. Свой образ она дополнила высокими сапогами.
В комментариях поклонники заявили, что Цибульская на обоих фото выглядит хорошо. Они засыпали звезду комплиментами.
"Она и тогда и сейчас красотка", "Очень симпатичная, со временем даже похорошела!", "Везде красотка. С годами только лучше и стильнее", "Сейчас она стала еще красивее", – написали люди.
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