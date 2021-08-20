Ольга Харлан рассказала об отношениях на расстоянии с итальянцем. Эксклюзив

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан призналась, что в ее отношениях с избранником итальянским саблистом Луиджи Самеле не обходится без трудностей. Влюбленные могут не видеться длительный период времени из-за частых командировок, и это пережить тяжелее всего.

Девушка отметила, что они стараются адаптироваться под эту ситуацию, поскольку оба спортсмены. Об этом она рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сложно, когда не видишь человека. Расставание дается нам тяжело. Момент, когда кто-то из нас уезжает, и мы понимаем, что какое-то время не будем видеться вживую, – очень непростой. Но в силу того, что мы спортсмены и часто уезжаем на сборы, уже адаптировались к таким трудностям. Если есть искра, ее сложно потерять. Просто расставляешь приоритеты и, несмотря ни на что, борешься за любовь", – сказала Ольга на съемках шоу "Дети против звезд" на Новом канале.

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Харлан рассекретила, что Луиджи очень понравилось в Украине, а также мужчина был в восторге от украинской кухни.

"Я показала Луиджи свой дом, Одессу, познакомила с родителями. Ему все очень понравилось. Он попробовал разную украинскую кухню: от форшмака до борща. Очень удивился и впечатлился, ведь это совсем другие, непривычные вкусы", – поделилась спортсменка.

А на день рождения возлюбленного, которое он отмечал 25 июля, фехтовальщица устроила бойфренду еще один приятный сюрприз – они покатались по Днепру на катере, а вечером поужинали с друзьями.

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