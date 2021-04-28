Олег Скрипка о карьере политика: я – анархист

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что ему сейчас не поступают предложения пойти в политику из-за того, что он не форматная личность, которая не вписывается в данные круги общества.

По словам артиста, где-то глубоко в душе он анархист, поэтому и сам бы не согласился на такую авантюру. Об этом Скрипка сообщил в интервью изданию "Телеграф".

"Я не очень воспринимаю различные структуры и мне не просто было бы работать в государственной структуре, потому что она очень консервативна, а я новатор", – добавил музыкант.

Скрипка также вспомнил один случай, когда в 2009 году группа молодых активистов пыталась высунуть его кандидатом в президенты Украины. Он тогда отказался.

"Действительно, было такое альтернативное предложение, был даже создан сайт. Но других серьезных предложений не поступало, и слава богу", – подытожил он.

Коротко о знаменитости:

Олег Скрипка – украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актер, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее Олег Скрипка прокомментировал скандал с кавером на песню "Два кольори". Артист заявил, что нельзя нравиться сразу всем.