Объявлены финалисты фестиваля 'Черноморские Игры' 2021

20 августа завершился первый фестивальный день 18-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры". Фестиваль был открыт официальным гимном "Черноморских Игр".

"Все на фестивале веселые и улыбчивые, ведь Херсонщина очень соскучилась по таким ивентам! Кроме мощных аграрных и курортных возможностей, наш край имеет еще одно богатство - наши фестивали! Это магнит, который притягивает людей. Когда ни в одном отеле нет свободных номеров, это показывает , что "Черноморские Игры" - действительно важное событие этого лета! " - прокомментировал фестиваль Александр Самойленко, председатель Херсонского областного совета.

Видео дня

В финал прошли следующие конкурсанты:

Категория "Вокалистки 6-10 лет":

Лаврив Лилия

Измайлова Алиса

Шаманова София

Категория "Вокалисты 6-11 лет":

Котенко Артем

Макаренко Орест

Грищук Денис

Категория "Вокалистки 11-13 лет":

Коломойцева Вероника

Самолюк София

Гарбузюк Ольга

Лаврентьева Анастасия

Категория "Вокальные группы 6-16 лет":

Трио Fusion

Мария и Александра Данилов и

Дуэт Вадим Березовский и Александра Мазур

Категория "Народное пение 6-16 лет":

Харченко Полина

Народный художественный коллектив "Вокальный ансамбль" Спiвограй "

Ткач Анна

Категория "Вокалисты 12-16 лет":

Карпук Ярослав

Березовский Вадим

Абдельрахим Муаяд

Категория "Вокалистки 14-16 лет":

Мазур Александра

Лещук Ангелина

Шкидченко София

Оценивало выступления конкурсантов авторитетное жюри, в состав которого вошли известные специалисты музыкальной индустрии и масс-медиа: Валентин Коваль (член Национальноӥ совета по вопросам телевидения и радиовещания), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральний продюсер канала М1), Тарас Тополя (лидер группы АНТИТЕЛА, молодежный посол UNICEF в Украине), Елена Мозговая (музыкальный продюсер), Виталий Дроздов (генеральный продюсер ТАВР Медиа) и звездные гости - Александр Пономарев и Сергей Танчинец.

Виталий Дроздов, член жюри фестиваля "Черноморские Игры" дал совет молодым вокалистам: "На вашем пути будет множество препятствий. Терпение и сила - это ключ к успеху. В шоу-бизнесе как в спорте: есть артисты спринтеры и артисты стайеры. Одни преодолевают короткие дистанции, другие - длинные. Так вот, ориентироваться надо на длинные. Только те, кто будет придерживаться этой аксиомы, смогут достичь успеха! ".

Выступили звездные гости и выпускники фестиваля: Валерия Фурман (Гран-при "Черноморских Игр" - 2019), Лиза Волощенко (Гран-при "Черноморских Игр" - 2017), Ярослав Рогальский (первое место "Черноморских Игр – 2017"), Соломия Лень (первая место "Черноморских Игр – 2018, 2019"), Александр Пономарев, Анна Тринчер, Солоха, группа "Без Обмежень", DOROFEEVА (первая место "Черноморских Игр – 2004") и MONATIK.

"Я в восторге! На "Черноморских Играх" такая классная атмосфера. Это круто, что я причастен к формированию будущего украинского шоу-бизнеса. Я благодарен организаторам фестиваля за приглашение и с радостью приеду в следующем году!" - Сергей Танчинец, фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, звездный член жюри фестиваля "Черноморские Игры".

Также на базе фестиваля начал работу дискуссионный клуб, первыми гостями которого стали: Алена Савинова, Валентин Коваль и Виталий Дроздов.

Провели фестивальный день ведущие канала М1: Маша Виноградова, Андрей Черновол, Галина Завийская, Денис Жупник.