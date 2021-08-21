Объявлены финалисты фестиваля "Черноморские Игры" 2021
20 августа завершился первый фестивальный день 18-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры". Фестиваль был открыт официальным гимном "Черноморских Игр".
"Все на фестивале веселые и улыбчивые, ведь Херсонщина очень соскучилась по таким ивентам! Кроме мощных аграрных и курортных возможностей, наш край имеет еще одно богатство - наши фестивали! Это магнит, который притягивает людей. Когда ни в одном отеле нет свободных номеров, это показывает , что "Черноморские Игры" - действительно важное событие этого лета! " - прокомментировал фестиваль Александр Самойленко, председатель Херсонского областного совета.
В финал прошли следующие конкурсанты:
Категория "Вокалистки 6-10 лет":
Лаврив Лилия
Измайлова Алиса
Шаманова София
Категория "Вокалисты 6-11 лет":
Котенко Артем
Макаренко Орест
Грищук Денис
Категория "Вокалистки 11-13 лет":
Коломойцева Вероника
Самолюк София
Гарбузюк Ольга
Лаврентьева Анастасия
Категория "Вокальные группы 6-16 лет":
Трио Fusion
Мария и Александра Данилов и
Дуэт Вадим Березовский и Александра Мазур
Категория "Народное пение 6-16 лет":
Харченко Полина
Народный художественный коллектив "Вокальный ансамбль" Спiвограй "
Ткач Анна
Категория "Вокалисты 12-16 лет":
Карпук Ярослав
Березовский Вадим
Абдельрахим Муаяд
Категория "Вокалистки 14-16 лет":
Мазур Александра
Лещук Ангелина
Шкидченко София
Оценивало выступления конкурсантов авторитетное жюри, в состав которого вошли известные специалисты музыкальной индустрии и масс-медиа: Валентин Коваль (член Национальноӥ совета по вопросам телевидения и радиовещания), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральний продюсер канала М1), Тарас Тополя (лидер группы АНТИТЕЛА, молодежный посол UNICEF в Украине), Елена Мозговая (музыкальный продюсер), Виталий Дроздов (генеральный продюсер ТАВР Медиа) и звездные гости - Александр Пономарев и Сергей Танчинец.
Виталий Дроздов, член жюри фестиваля "Черноморские Игры" дал совет молодым вокалистам: "На вашем пути будет множество препятствий. Терпение и сила - это ключ к успеху. В шоу-бизнесе как в спорте: есть артисты спринтеры и артисты стайеры. Одни преодолевают короткие дистанции, другие - длинные. Так вот, ориентироваться надо на длинные. Только те, кто будет придерживаться этой аксиомы, смогут достичь успеха! ".
Выступили звездные гости и выпускники фестиваля: Валерия Фурман (Гран-при "Черноморских Игр" - 2019), Лиза Волощенко (Гран-при "Черноморских Игр" - 2017), Ярослав Рогальский (первое место "Черноморских Игр – 2017"), Соломия Лень (первая место "Черноморских Игр – 2018, 2019"), Александр Пономарев, Анна Тринчер, Солоха, группа "Без Обмежень", DOROFEEVА (первая место "Черноморских Игр – 2004") и MONATIK.
"Я в восторге! На "Черноморских Играх" такая классная атмосфера. Это круто, что я причастен к формированию будущего украинского шоу-бизнеса. Я благодарен организаторам фестиваля за приглашение и с радостью приеду в следующем году!" - Сергей Танчинец, фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, звездный член жюри фестиваля "Черноморские Игры".
Также на базе фестиваля начал работу дискуссионный клуб, первыми гостями которого стали: Алена Савинова, Валентин Коваль и Виталий Дроздов.
Провели фестивальный день ведущие канала М1: Маша Виноградова, Андрей Черновол, Галина Завийская, Денис Жупник.