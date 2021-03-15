Объявление номинантов на "Оскар 2021": где и когда смотреть трансляцию
В понедельник, 15 марта, объявят список претендентов на американскую премию "Оскар 2021". Онлайн-трансляцию покажут на сайте киноакадемии, а также страницах соцсетей в 14:15 по киевскому времени.
Ведущими церемонии будут "Мисс мира 2000" Приянка Чопра и певец Ник Джонас. Об этом стало известно на сайте кинопремии "Оскар" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, номинантов объявят в категории "Лучший фильм", "Лучшая мужская и женская роль", "Лучшая режиссура" и другие.
Отметим, что сама церемония вручения "Оскара" пройдет 25 апреля. Представитель Американской телеакадемии рассказал, что церемония состоится в обычной очной форме.
Организаторы утверждают, что в любом случае вручение наград пройдет в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.
Напомним, ранее представители киноакадемии опубликовали шорт-лист. Он состоит из девяти номинаций. Украинская писательница и кинорежиссер Ирина Цилык на своей странице в Facebook заявила, что ее фильм "Земля голубая, будто апельсин" и кинолента "Атлантида" Валентина Васяновича не попали в шорт-лист "Оскара", хотя ранее они вошли в длинный список претендентов.
"Оскар" – американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре "Долби", и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.
Как сообщал OBOZREVATEL:
инсайдер рассказал, что церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет одновременно в нескольких местах. Такое решения приняли из-за пандемии коронавируса.
Американская академия киноискусств и наук ввела новые стандарты для авторов картин, претендующих на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Они начнут действовать с 2024 года.