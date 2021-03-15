Объявление номинантов на 'Оскар 2021': где и когда смотреть трансляцию

В понедельник, 15 марта, объявят список претендентов на американскую премию "Оскар 2021". Онлайн-трансляцию покажут на сайте киноакадемии, а также страницах соцсетей в 14:15 по киевскому времени.

Ведущими церемонии будут "Мисс мира 2000" Приянка Чопра и певец Ник Джонас. Об этом стало известно на сайте кинопремии "Оскар" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, номинантов объявят в категории "Лучший фильм", "Лучшая мужская и женская роль", "Лучшая режиссура" и другие.

Отметим, что сама церемония вручения "Оскара" пройдет 25 апреля. Представитель Американской телеакадемии рассказал, что церемония состоится в обычной очной форме.

Организаторы утверждают, что в любом случае вручение наград пройдет в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее представители киноакадемии опубликовали шорт-лист. Он состоит из девяти номинаций. Украинская писательница и кинорежиссер Ирина Цилык на своей странице в Facebook заявила, что ее фильм "Земля голубая, будто апельсин" и кинолента "Атлантида" Валентина Васяновича не попали в шорт-лист "Оскара", хотя ранее они вошли в длинный список претендентов.

"Оскар" – американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре "Долби", и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

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