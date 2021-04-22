Блиц с суперфиналистами "Голос країни": участники шоу откровенно рассказали о страхах и ближайших планах

В воскресенье, 25 апреля, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится суперфинал вокального шоу "Голос країни", где станет известно, кто победит в 11 сезоне проекта. Участники Юлия Тимочко, Тема Паучек, Сергей Лазановский и Сергей Нейчев приняли участие в блиц-опросе и поделились откровениями о шоу.

Суперфиналисты рассказали в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL о самых сложных моментах на шоу "Голос країни", в чем их уникальность и что первым делом сделают после победы в проекте. Также участники поделились интересными фактами о себе и назвали первые три песни в своем плейлисте на телефоне.

Юлия Тимочко . Команда Тины Кароль

Юлия известная певица в родном городе – Ровно. Более 20 лет она поет в ресторанах. 12 лет была руководителем ансамбля современной песни, по образованию – преподаватель музыки (обучение оплатила себе сама), дает уроки вокала. Юля поет в жанре соул.

– Что было самым сложным для вас на проекте?

– Самый сложным стали прямые эфиры.

– Назовите ваши сильные стороны в сравнении с другими участниками.

– Моя сильная сторона – это искренность, любовь и сила. Все это собрано в моем голосе.

– Что первым делом сделаете после победы в шоу?

– Наверное, я еще не успею отойти от финала, как тонна дел меня найдет сама. Но, если углубиться, то я уже сейчас запланировала запись своих песен.

– Назовите первые три песни в вашем плейлисте на телефоне.

Leave the door open – Bruno Mars;

Say it right – Nelly Furtado;

Жди меня – Земфира.

– Назовите три интересных факта о себе.

Во время исполнения песен люблю пить воду со льдом;

Не люблю петь за столом в компании;

В одежде обязательно должны быть карманы.

Тема Паучек. Команда MONATIK

Музыкой Тема занимается с детства. Является автором песен и вокалистом популярной группы "Silirada" с почти миллионом подписчиков на Youtube. Издает свои песни, клипы и пародии на собственном канале.

– Что было самым сложным для вас на проекте?

– Самым трудным для меня было справиться с волнением перед выходом на сцену. Однако я уже научился бороться с этим.

– Назовите ваши сильные стороны в сравнении с другими участниками.

– Я тот человек, о котором после проекта будут помнить и знать еще больше людей.

– Что первым делом сделаете после победы в шоу?

– После победы поеду в Черновцы, домой, и поем маминого борща.

– Назовите первые три песни в вашем плейлисте на телефоне.

The Hardkiss – Мелодия;

KOLA – Зомби;

Chilibi – Відведи.

– Назовите три интересных факта о себе.

Целеустремленный;

Быстро учусь;

Верю, что могу стоять у истоков новой украинской трендовой музыки.

Сергей Лазановский. Команда DOROFEEVA

В прошлом актер театра и кино, но на данный момент оставил эти профессии, чтобы посвятить себя музыке и вокалу. Поет вместе с мамой, записывает клипы и выкладывает их в социальных сетях. Пришел на "Голос країни" после того, как выложил видео с мамой под названием "Мамина коса", и оно начало набирать популярность. В комментариях пользователи посоветовали певцу прийти на шоу.

– Что было самым сложным для вас на проекте?

– Самым сложным на проекте для меня было адаптироваться и привыкнуть к незнакомым людям, которые сейчас стали лучшими друзьями.

– Назовите ваши сильные стороны в сравнении с другими участниками.

– Самая сильная моя сторона – это максимальная открытость и честность перед зрителем. Искренность притягивает.

– Что первым делом сделаете после победы в шоу?

– Займусь своим творчеством и запишу альбом.

– Назовите первые три песни в вашем плейлисте на телефоне.

Finneas – Let's fall in love;

Квітка Цісик – Місто спить;

Calum Scott – You are the reason.

– Назовите три интересных факта о себе.

Чтобы избавиться страха, я много ем.

Когда я злюсь, то всегда улыбаюсь.

Люблю кошек и собак, но имею аллергию на шерсть.

Сергей Нейчев. Команда Олега Винника

Мама в 10 лет привела Сергея к руководителю народного вокального ансамбля, куда его охотно приняли. Потому что голос у него уникальный – тенор. И тем более – это был единственный парень в этом ансамбле. Так началась его певческая карьера.

– Что было самым сложным для вас на проекте?

– Справится с волнением.

– Назовите ваши сильные стороны в сравнении с другими участниками.

– Уникальность тембра голоса.

– Что первым делом сделаете после победы в шоу?

– Куплю брелок для ключей.

– Назовите первые три песни в вашем плейлисте на телефоне.

"Весна пришла" – Рустам Нахушев;

"Счастье в руки не поймаешь" – Дети Фристайла;

"Біла Голубка" – Олег Винник.

– Назовите три интересных факта о себе.

Все худеют на нервах, а я за время участия в "Голосі країни" из-за переживаний наоборот набрал пару кг;

Всегда читаю молитву перед любым выступлением;

Никогда не пел на английском языке.

Напомним, суперфинал "Голосу країни" пройдет в 3 этапа. В первом этапе участники исполнят новую песню. В следующий этап пройдут всего 3 вокалиста. Далее участники исполнят песню с тренером, после которой в шоу останется два участника. Завершающим этапом станет исполнение песни, которую претендент на победу пел на слепых прослушиваниях.

К слову, победитель "Голос країни-11" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: