Блиц с суперфиналистами "Голос країни": участники шоу откровенно рассказали о страхах и ближайших планах
В воскресенье, 25 апреля, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится суперфинал вокального шоу "Голос країни", где станет известно, кто победит в 11 сезоне проекта. Участники Юлия Тимочко, Тема Паучек, Сергей Лазановский и Сергей Нейчев приняли участие в блиц-опросе и поделились откровениями о шоу.
Суперфиналисты рассказали в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL о самых сложных моментах на шоу "Голос країни", в чем их уникальность и что первым делом сделают после победы в проекте. Также участники поделились интересными фактами о себе и назвали первые три песни в своем плейлисте на телефоне.
Юлия Тимочко. Команда Тины Кароль
Юлия известная певица в родном городе – Ровно. Более 20 лет она поет в ресторанах. 12 лет была руководителем ансамбля современной песни, по образованию – преподаватель музыки (обучение оплатила себе сама), дает уроки вокала. Юля поет в жанре соул.
– Что было самым сложным для вас на проекте?
– Самый сложным стали прямые эфиры.
– Назовите ваши сильные стороны в сравнении с другими участниками.
– Моя сильная сторона – это искренность, любовь и сила. Все это собрано в моем голосе.
– Что первым делом сделаете после победы в шоу?
– Наверное, я еще не успею отойти от финала, как тонна дел меня найдет сама. Но, если углубиться, то я уже сейчас запланировала запись своих песен.
– Назовите первые три песни в вашем плейлисте на телефоне.
Leave the door open – Bruno Mars;
Say it right – Nelly Furtado;
Жди меня – Земфира.
– Назовите три интересных факта о себе.
Во время исполнения песен люблю пить воду со льдом;
Не люблю петь за столом в компании;
В одежде обязательно должны быть карманы.
Тема Паучек. Команда MONATIK
Музыкой Тема занимается с детства. Является автором песен и вокалистом популярной группы "Silirada" с почти миллионом подписчиков на Youtube. Издает свои песни, клипы и пародии на собственном канале.
– Что было самым сложным для вас на проекте?
– Самым трудным для меня было справиться с волнением перед выходом на сцену. Однако я уже научился бороться с этим.
– Назовите ваши сильные стороны в сравнении с другими участниками.
– Я тот человек, о котором после проекта будут помнить и знать еще больше людей.
– Что первым делом сделаете после победы в шоу?
– После победы поеду в Черновцы, домой, и поем маминого борща.
– Назовите первые три песни в вашем плейлисте на телефоне.
The Hardkiss – Мелодия;
KOLA – Зомби;
Chilibi – Відведи.
– Назовите три интересных факта о себе.
Целеустремленный;
Быстро учусь;
Верю, что могу стоять у истоков новой украинской трендовой музыки.
Сергей Лазановский. Команда DOROFEEVA
В прошлом актер театра и кино, но на данный момент оставил эти профессии, чтобы посвятить себя музыке и вокалу. Поет вместе с мамой, записывает клипы и выкладывает их в социальных сетях. Пришел на "Голос країни" после того, как выложил видео с мамой под названием "Мамина коса", и оно начало набирать популярность. В комментариях пользователи посоветовали певцу прийти на шоу.
– Что было самым сложным для вас на проекте?
– Самым сложным на проекте для меня было адаптироваться и привыкнуть к незнакомым людям, которые сейчас стали лучшими друзьями.
– Назовите ваши сильные стороны в сравнении с другими участниками.
– Самая сильная моя сторона – это максимальная открытость и честность перед зрителем. Искренность притягивает.
– Что первым делом сделаете после победы в шоу?
– Займусь своим творчеством и запишу альбом.
– Назовите первые три песни в вашем плейлисте на телефоне.
Finneas – Let's fall in love;
Квітка Цісик – Місто спить;
Calum Scott – You are the reason.
– Назовите три интересных факта о себе.
Чтобы избавиться страха, я много ем.
Когда я злюсь, то всегда улыбаюсь.
Люблю кошек и собак, но имею аллергию на шерсть.
Сергей Нейчев. Команда Олега Винника
Мама в 10 лет привела Сергея к руководителю народного вокального ансамбля, куда его охотно приняли. Потому что голос у него уникальный – тенор. И тем более – это был единственный парень в этом ансамбле. Так началась его певческая карьера.
– Что было самым сложным для вас на проекте?
– Справится с волнением.
– Назовите ваши сильные стороны в сравнении с другими участниками.
– Уникальность тембра голоса.
– Что первым делом сделаете после победы в шоу?
– Куплю брелок для ключей.
– Назовите первые три песни в вашем плейлисте на телефоне.
"Весна пришла" – Рустам Нахушев;
"Счастье в руки не поймаешь" – Дети Фристайла;
"Біла Голубка" – Олег Винник.
– Назовите три интересных факта о себе.
Все худеют на нервах, а я за время участия в "Голосі країни" из-за переживаний наоборот набрал пару кг;
Всегда читаю молитву перед любым выступлением;
Никогда не пел на английском языке.
Напомним, суперфинал "Голосу країни" пройдет в 3 этапа. В первом этапе участники исполнят новую песню. В следующий этап пройдут всего 3 вокалиста. Далее участники исполнят песню с тренером, после которой в шоу останется два участника. Завершающим этапом станет исполнение песни, которую претендент на победу пел на слепых прослушиваниях.
К слову, победитель "Голос країни-11" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 18 апреля, во время 13 выпуска шоу "Голос країни" Александр Пономарев душевно спел известный хит с участником.
Также в 13 выпуске "Голосу країни" Надя Дорофеева презентовала новый хит под названием "Зависимость".