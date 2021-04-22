Блиц с суперфиналистами "Голос країни": участники шоу откровенно рассказали о страхах и ближайших планах

Obozrevatel
Obozrevatel
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О своей уникальности и о самых сложных моментах на 'Голос країни': ответы суперфиналистов проекта на блиц-опрос

В воскресенье, 25 апреля, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится суперфинал вокального шоу "Голос країни", где станет известно, кто победит в 11 сезоне проекта. Участники Юлия Тимочко, Тема Паучек, Сергей Лазановский и Сергей Нейчев приняли участие в блиц-опросе и поделились откровениями о шоу.

Суперфиналисты рассказали в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL о самых сложных моментах на шоу "Голос країни", в чем их уникальность и что первым делом сделают после победы в проекте. Также участники поделились интересными фактами о себе и назвали первые три песни в своем плейлисте на телефоне.

Юлия Тимочко. Команда Тины Кароль

Юлия Тимочко рассказала, что было самым сложным на проекте.

Юлия известная певица в родном городе – Ровно. Более 20 лет она поет в ресторанах. 12 лет была руководителем ансамбля современной песни, по образованию – преподаватель музыки (обучение оплатила себе сама), дает уроки вокала. Юля поет в жанре соул.

– Что было самым сложным для вас на проекте?

– Самый сложным стали прямые эфиры.

– Назовите ваши сильные стороны в сравнении с другими участниками.

– Моя сильная сторона – это искренность, любовь и сила. Все это собрано в моем голосе.

– Что первым делом сделаете после победы в шоу?

– Наверное, я еще не успею отойти от финала, как тонна дел меня найдет сама. Но, если углубиться, то я уже сейчас запланировала запись своих песен.

– Назовите первые три песни в вашем плейлисте на телефоне.

  • Leave the door open – Bruno Mars;

  • Say it right – Nelly Furtado;

  • Жди меня – Земфира.

– Назовите три интересных факта о себе.

  • Во время исполнения песен люблю пить воду со льдом;

  • Не люблю петь за столом в компании;

  • В одежде обязательно должны быть карманы.

Тема Паучек. Команда MONATIK

Тема Паучек признался, что после победы в шоу поедет в Черновцы, домой, и поест маминого борща.

Музыкой Тема занимается с детства. Является автором песен и вокалистом популярной группы "Silirada" с почти миллионом подписчиков на Youtube. Издает свои песни, клипы и пародии на собственном канале.

– Что было самым сложным для вас на проекте?

– Самым трудным для меня было справиться с волнением перед выходом на сцену. Однако я уже научился бороться с этим.

– Назовите ваши сильные стороны в сравнении с другими участниками.

– Я тот человек, о котором после проекта будут помнить и знать еще больше людей.

– Что первым делом сделаете после победы в шоу?

– После победы поеду в Черновцы, домой, и поем маминого борща.

– Назовите первые три песни в вашем плейлисте на телефоне.

  • The Hardkiss – Мелодия;

  • KOLA – Зомби;

  • Chilibi – Відведи.

– Назовите три интересных факта о себе.

  • Целеустремленный;

  • Быстро учусь;

  • Верю, что могу стоять у истоков новой украинской трендовой музыки.

Сергей Лазановский. Команда DOROFEEVA

Сергей Лазановский рассказал о своих сильных сторонах .

В прошлом актер театра и кино, но на данный момент оставил эти профессии, чтобы посвятить себя музыке и вокалу. Поет вместе с мамой, записывает клипы и выкладывает их в социальных сетях. Пришел на "Голос країни" после того, как выложил видео с мамой под названием "Мамина коса", и оно начало набирать популярность. В комментариях пользователи посоветовали певцу прийти на шоу.

– Что было самым сложным для вас на проекте?

– Самым сложным на проекте для меня было адаптироваться и привыкнуть к незнакомым людям, которые сейчас стали лучшими друзьями.

– Назовите ваши сильные стороны в сравнении с другими участниками.

– Самая сильная моя сторона – это максимальная открытость и честность перед зрителем. Искренность притягивает.

– Что первым делом сделаете после победы в шоу?

– Займусь своим творчеством и запишу альбом.

– Назовите первые три песни в вашем плейлисте на телефоне.

  • Finneas – Let's fall in love;

  • Квітка Цісик – Місто спить;

  • Calum Scott – You are the reason.

– Назовите три интересных факта о себе.

  • Чтобы избавиться страха, я много ем.

  • Когда я злюсь, то всегда улыбаюсь.

  • Люблю кошек и собак, но имею аллергию на шерсть.

Сергей Нейчев. Команда Олега Винника

Сергей Нейчев сообщил, какие три песни его самые любимые.

Мама в 10 лет привела Сергея к руководителю народного вокального ансамбля, куда его охотно приняли. Потому что голос у него уникальный – тенор. И тем более – это был единственный парень в этом ансамбле. Так началась его певческая карьера.

– Что было самым сложным для вас на проекте?

– Справится с волнением.

– Назовите ваши сильные стороны в сравнении с другими участниками.

– Уникальность тембра голоса.

– Что первым делом сделаете после победы в шоу?

– Куплю брелок для ключей.

– Назовите первые три песни в вашем плейлисте на телефоне.

  • "Весна пришла" – Рустам Нахушев;

  • "Счастье в руки не поймаешь" – Дети Фристайла;

  • "Біла Голубка" – Олег Винник.

– Назовите три интересных факта о себе.

  • Все худеют на нервах, а я за время участия в "Голосі країни" из-за переживаний наоборот набрал пару кг;

  • Всегда читаю молитву перед любым выступлением;

  • Никогда не пел на английском языке.

Напомним, суперфинал "Голосу країни" пройдет в 3 этапа. В первом этапе участники исполнят новую песню. В следующий этап пройдут всего 3 вокалиста. Далее участники исполнят песню с тренером, после которой в шоу останется два участника. Завершающим этапом станет исполнение песни, которую претендент на победу пел на слепых прослушиваниях.

К слову, победитель "Голос країни-11" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

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