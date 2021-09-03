Новое имя в музыке: Lera Nezhnaya презентует первый трек "Boy" в день своего 18-летия

Молодая украинская певица Lera Nezhnaya в день своего 18-летия презентует свой первый авторский трек "Boy". Через эту песню артистка хочет поделиться личной историей.

Об этом рассказала сама Lera, отметив, что ее поймут многие девушки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"“BOY” – моя дебютная песня, к тому же – авторская. Думаю, многие девчонки поймут, о чем я пою. Не надо доверять чужим красивым словам. Их спустя короткое время могут точно так же повторить… Но уже другой", – поделилась певица.

Лера с детства сама пишет песни: она устраивала "концерты" для семьи и соседей по дому и часто примеряла новые "образы". На уроках вместо ответов на контрольную работу частенько писала в тетрадь стихи. Закончила музыкальную школу, 10 лет занималась в танцевальном коллективе и твердо уверена, что сцена – это ее. Певица намерена покорить шоу-бизнесовый Олимп трендовым, но при этом – искренним и качественным, музыкальным материалом.