Новая девушка финалиста 'Холостячки' Свечкоренка призналась в ревности к Злате Огневич

Новая девушка финалиста реалити "Холостячка" (СТБ) Романа Свечкоренко по имени Валерия Чернецкая призналась, что ревновала своего избранника к Злате Огневич. Дизайнер отметила, что ей было неприятно смотреть на развитие их отношений на проекте.

Об этом она рассказала в рамках рубрики вопрос-ответ в Instagram Романа. По словам девушки, пара вместе просматривала шоу, несмотря на то, что оно вызывало у нее отрицательные эмоции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Конечно, у меня была ревность потому, что мы уже встречались с Ромой во время проекта. Было неприятно, даже когда я понимала, что это все было снято до того, как мы начали встречаться", – ответила Валерия.

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Отметим, что Свечкоренко раскрыл имя своей новой избранницы недавно, после чего она сразу попала под волну хейта фанатов Златы. Дизайнера критиковали за возраст, рост и даже пирсинг, что довело 21-летнюю девушку до непринятия своего тела.

Позже Роман вступился за избранницу, назвав хейтеров людьми, страдающими от "комплекса неполноценности, отсутствия эмпатии и деструктивизма".

Позже к мнению коллеги о проекте присоединился и победитель шоу Андрей Задворный, которого активно критиковали после разрыва отношений со Златой.

Интересно, что это уже не первый раз участники шоу поднимают тему ревности к Злате. Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица и любимая девушка финалиста Дмитрия Шевченко также без энтузиазма смотрела последние серии со своим молодым человеком.

Коротко о звезде:

Роман Свечкоренко – 32-летний психолог из Киева. До проекта был 10 лет женат и имеет малолетнюю дочь от первой жены. 4 года работал по специальности, а затем перешел в формат онлайн-курсов и мастер-классов.