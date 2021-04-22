Никитюк засветила стройную фигуру в цветущих сакурах. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором появилась в ярком образе на фоне цветущих японских сакур в Виннице.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что, если "вы не можете позволить себе Японию, то нужно ехать в Винницу", где расцвело пять деревьев.

Так, Никитюк позировала на камеру в черном коротком топе и лосинах, которые подчеркнули фигуру звезды, а сверху ведущая надела длинный бирюзовый пиджак. Свой лук она дополнила стильной сумкой бренда Yves Saint Laurent.

Пользователи сети оценили новый снимок Никитюк и поэтому засыпали ее комплиментами.

"Очень красиво!", "Красотка", "Пушка", "Пиджачок в тему!" – пишут люди в комментариях.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леся Никитюк показала шикарную фигуру в откровенном мини. Она опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном наряде.