Никитюк засветила стильные спортивные штаны за 800 гривен. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный лук. Знаменитость появилась на публике в белых штанах с разрезом от бренда R.YPE sport, стоимость которых составляет 810 гривен.

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили образ и засыпали ведущую комплиментами.

Никитюк позировала на камеру в белых спортивных штанах, коротком черном топе и джинсовой рубашке. Также знаменитость дополнила аутфит стильными солнцезащитными очками и кроссовками.

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Пользователям сети очень понравился лук ведущей. Они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Стиляга", "Девушка моей мечты", "Красавица", "Леся, вы огонь", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых засветила подтянутую фигуру в купальнике от бренда H&M стоимостью 500 гривен. Свой образ она дополнила белой рубашкой в стиле оверсайз.