Никитюк засветила стильные спортивные штаны за 800 гривен. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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3,9 т.
Никитюк засветила стильные спортивные штаны за 800 гривен. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный лук. Знаменитость появилась на публике в белых штанах с разрезом от бренда R.YPE sport, стоимость которых составляет 810 гривен.

Соответствующее фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили образ и засыпали ведущую комплиментами.

Никитюк позировала на камеру в белых спортивных штанах, коротком черном топе и джинсовой рубашке. Также знаменитость дополнила аутфит стильными солнцезащитными очками и кроссовками.

Никитюк показала стильный образ
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Как выглядят стильные спортивные штаны

Пользователям сети очень понравился лук ведущей. Они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Стиляга", "Девушка моей мечты", "Красавица", "Леся, вы огонь", – пишут люди.

Пользователям сети очень понравился лук ведущей
Образ Никитюк оценили в сети
Никитюк засыпали комментариями
В сети оценили лук ведущей

Коротко о знаменитости:

  • Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

  • В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

  • Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых засветила подтянутую фигуру в купальнике от бренда H&M стоимостью 500 гривен. Свой образ она дополнила белой рубашкой в стиле оверсайз.

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