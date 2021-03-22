Никитюк засветила длинные ноги в мини, лежа в кровати. Фото
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала длинные ноги.
Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили кадр и засыпали комментариями звезду (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, Никитюк позировала на камеру в легком мини-платье черного цвета, одновременно засветив ноги. При этом ведущая лежала в кровати и была обута в темные босоножки.
Кроме того, знаменитость дополнила свой образ золотым браслетом на руке и распустила светлые волосы.
"Что самое длинное в Египте после речки Нил? Ваши варианты?" – подписала кадр звезда.
Пользователи сети остались в восторге от нового фото Никитюк. Многим понравился ее наряд, а некоторые подчеркнули красоту ног телеведущей.
"Ах, какие ноги!", "Шикарная", "Просто нереальная! Краш", – пишут люди в комментариях.
Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.
В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"
Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Леся Никитюк показала шикарную фигуру в откровенном мини. Она опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном наряде.
Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в эффектном образе. Знаменитость надела комбинезон темно-синего цвета с вырезами по бокам.