Никитюк засветила длинные ноги в мини, лежа в кровати. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала длинные ноги.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили кадр и засыпали комментариями звезду (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Никитюк позировала на камеру в легком мини-платье черного цвета, одновременно засветив ноги. При этом ведущая лежала в кровати и была обута в темные босоножки.

Кроме того, знаменитость дополнила свой образ золотым браслетом на руке и распустила светлые волосы.

"Что самое длинное в Египте после речки Нил? Ваши варианты?" – подписала кадр звезда.

Пользователи сети остались в восторге от нового фото Никитюк. Многим понравился ее наряд, а некоторые подчеркнули красоту ног телеведущей.

"Ах, какие ноги!", "Шикарная", "Просто нереальная! Краш", – пишут люди в комментариях.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL: