Никитюк снялась без белья, прикрывшись кожаной курткой. Фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников снимком, на котором позировала в кожаной куртке, но без нижнего белья.

Соответствующую фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Так, она появилась в верхней одежде, которая была разрисована разными надписями ярких цветов. Звезда стояла в кадре так, что куртка едва прикрыла ее обнаженные ягодицы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Свой образ телеведущая дополнила естественным макияжем, помадой бледно-розового оттенка и объемной укладкой.

"Моя новая косуха… Хотя какая разница, все равно завтра СМИ напишут, что я без трусиков", – говорится в подписи к снимку.

Фанаты в комментариях отметили, что образы Никитюк с каждым разом становятся все откровеннее. Вот, что они пишут:

"Лесь, с каждым месяцем все меньше и меньше одежды. Что будет в мае?", "Крутая куртка. А на юбку денег не хватило?", "Мама Кет будет в шоке…", "Леся, вы как всегда прекрасны", "Леся Ивановна забыла одеть штаны", "Леся, купи юбочку!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк в откровенном наряде похвасталась длинными ногами. Она позировала в купальнике с оригинальным рисунком, который создавал эффект обнаженного тела.