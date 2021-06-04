Никитюк показала образ в самом трендовом костюме лета 2021. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный образ лета 2021 – льняной костюм мятного цвета и белый топ. Свой аутфит знаменитость дополнила аксессуарами.

Соответствующие фото телезвезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и засыпали ведущую комплиментами.

Так, Никитюк позировала на камеру в модном льняном костюме от украинского бренда Cherry Land. Также знаменитость под низ надела белый короткий топ, который подчеркнул ее подтянутый пресс. Образ она завершила украшениями в виде колье и колец.

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"Костюм "этим летом ты будешь не одна... ну или следующим". Как вам?" – поинтересовалась Никитюк у подписчиков.

Пользователям сети очень понравился лук ведущей, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Как всегда богиня!", "Красотка", "Нереально крутой! Зеленый в моде. Леся, вы стильная!", "Красиво", – пишут люди.

Напомним, в 2021 году льняные костюмы – одна из главных находок сезона. Это классика летнего гардероба, а особая актуальность ткани обусловлена ее экологичностью и практичностью.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала свою фигуру, позируя в откровенном купальнике. Так, она появилась в бикини темно-зеленого цвета.