Никитюк показала, как разгружается после зимних праздников

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых показала, как отдыхает от новогодних праздников. Сейчас звезда вместе со своей мамой отправилась в санаторий.

Так, после отпуска в Карпатах она решила провести время с близкими. Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Как стало известно, Никитюк любуется заснеженными пейзажами, гуляет на территории санатория и дышит свежим воздухом.

"Разгрузка после праздников", – написала знаменитость.

Кроме того, ведущая хорошо питается и набирается сил перед предстоящей работой.

Напомним, Леся Никитюк – это украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк показала дорогое белье от известного бренда Agent Provocateur стоимостью около 6,5 тысяч гривен.