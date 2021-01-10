Никитюк показала фото с отдыха в Карпатах

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила провести зимние каникулы в Карпатах. Артистка отправилась на отдых в Буковель, откуда активно показывает снимки в Instagram.

А не так давно Никитюк в фотоблоге поделилась снимком, на котором показала себя в спецодежде для катания на лыжах. На фото артистка позировала в лобби одного из отелей Буковеля. Она предстала перед поклонниками в спортивном костюме и с лыжными очками.

В Instagram Никитюк пожаловалась поклонникам на неприятный инцидент: артистка купила всю сноровку для активного отдыха в Буковеле, однако ей пришлось ограничиться лишь фотосессией в лобби отеля. Что именно случилось со звездой, не уточняется.

"Купила лыжи, палки, костюм, очки, носочки и даже термо трусики!!! Зачем? Правильно, чтобы сфоткаться в Буковеле в лобби в отеле", – подписала фото артистка и поставила хэштег #победительпожизни.

Пользователи сети предположили, что неприятный инцидент случился с Никитюк из-за того, что в Карпатах нет снега, и кататься на лыжах невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее также в Карпатах отдыхали такие украинские звезды: Притула, Сумская, Кароль. Некоторые из них поехали на горнолыжный курорт Буковель, а кто-то решил посетить другие интересные уголки Карпат.