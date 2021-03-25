Никитюк похвасталась подтянутым прессом в соблазнительном купальнике. Фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала подтянутый пресс в светло-розовом купальнике.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала свежие снимки, на которых позировала в открытом наряде с огромной шляпой на голове (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Также на ней была темная накидка с ярким принтом, талию украшала тонкая цепочка, а на шее было красивое ожерелье.

В подписи к фото Никитюк не обошлась без юмора и иронии:

"Иду на пляж, потому что нельзя прятать такую красоту. Это я о шляпе", – написала она.

Поклонники оценили не только грандиозное умение ведущей пошутить над собой, но и потрясающую физическую форму. Вот, что они пишут в комментариях:

"Боже, нереальная", "Леся, это шикарно", "Боже…Ну красота украинская!", "Твоя красота заслепила мне глаза", "Шикарная", "Богиня", "Леся, вы очень красивая женщина".

Леся Никитюк позировала в купальнике. instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк появилась в купальнике. instagram.com/lesia_nikituk

Комментарии фанатов. instagram.com/lesia_nikituk

В 2012 году Леся Никитюк стала ведущей популярного тревел-проекта о путешествиях "Орел и решка", заменив Жанну Бадоеву. Она вела программу с телеведущим Андреем Бедняковым. А в следующем году стартовало ее авторское шоу о мире шоу-бизнеса – "Леся-ЗдЄся".

Как сообщал OBOZREVATEL, Никитюк позировала в "зацелованных" колготках. Заметный рисунок можно увидеть чуть выше колена на роскошных длинных ногах. Свой образ знаменитость дополнила белой рубашкой-туникой, пиджаком молочного цвета и коричневыми короткими шортами.