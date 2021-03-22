Никитин – о романе с Билык: по швам треснула вся совместная работа

Украинский продюсер Юрий Никитин заявил, что в начале отношений с экс-возлюбленной, певицей Ириной Билык им было непросто жить вместе, так как они зарабатывали мало денег. Это продолжалось в течение пяти лет.

По словам мужчины, тогда это был "обычный энтузиазм, вера в успех и при этом никаких денежных средств". Об этом Никитин рассказал в интервью программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Продюсер признался, что для него артистка была "очень нежным, трогательным и хрупким созданием", а также "невероятно творческим и талантливым". Общими усилиями пара смогла достичь многого и тогда они перестали скрывать, что между ними романтические отношения.

"Сначала это помогало работе, а в конце стало мешать", – отметил знаменитость.

Также продюсер ответил на слухи о том, что Билык очень хотела детей в тот момент как мужчина был не уверен в этом.

"Я высказывал свою позицию. Точно сейчас? Точно в расцвет карьеры? Если у Иры были такие вопросы, и у меня, то очевидно, что-то не то происходило между нами", – сказал он.

Ирина Билык и Юрий Никитин в молодые годы Instagram/Ирина Билык

В результате после восьми лет гражданского брака Никитин и Билык поставили точку в отношениях. Как рассказал продюсер, это был сложный период в их жизни, и тогда "по швам треснула" вся совместная работа.

Напомним, сейчас Никитин состоит в браке с певице Ольгой Горбачевой, у пары двое детей. А Билык замужем за Асланом Ахмадовым и у нее растут два сына.

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