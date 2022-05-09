Не можем смириться с войной, на одной сцене с Россией бы не выступали, – представители Латвии на Евровидении

Представители Латвии на конкурсе "Евровидение-2022", группа Citi Zēni, рассказали, что не могут смириться с войной в Украине и ни за что не согласились выступать на одной сцене с конкурсантами из России. По их словам, они как латвийцы хорошо понимают, что сейчас происходит.

"Мы одними из первых заявили, что не будем выступать на сцене, где одновременно будут Украина и Россия... Мы долго обсуждали это и решили, что в таком случае на Евровидении мы не будем выступать", – сказали музыканты в интервью для проекта "Інтерв'ю24".

Участники группы признались, что не могут физически помочь украинцам, впрочем, поддерживают Украину финансово, собирают помощь и распространяют информацию о войне. В то же время, они убеждены, что победу должен одержать именно конкурсант от Украины – Kalush Orchestra.

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"Мы ничего плохого не видим в том, что мы не победим. То есть, что мы получим от победы – хрустальный микрофон? Лучше следующее Евровидение провести в Украине, чтобы было определенное понимание, что война должна закончиться. И Европа должна показать свое единство... Мы можем иметь разные взгляды на многие вещи, но то, что у нас общее – мы, европейцы, не можем смириться с войной", – отметили Citi Zēni.

Музыканты добавили, что не сомневаются, что Украина победит и пожелали украинцам оставаться сильными и не стесняться говорить о своих нуждах.

Напомним, накануне группа Citi Zēni перепела конкурсную песню своих конкурентов из Украины Kalush Orchestra – Stefania. Музыканты решили записать кавер в день восстановления независимости своей родины от Советского Союза.

Где, когда и о какой смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк поделился планами коллектива после выступления на конкурсе Евровидения. По его словам, все участники вернутся в Украину, потому что имеют только временное разрешение на пребывание за границей.