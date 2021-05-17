Названы финалисты конкурса композиторов "Украинская концертная увертюра"

В понедельник, 17 мая, официально завершился первый этап Всеукраинского композиторского конкурса "Украинская концертная увертюра", во время которого объявили шестерых финалистов. Ими стали Евгений Оркин, Богдан Кривопуст, Александр Шимко, Владимир Рунчаг, Богдан Решетилов и Александр Монополин.

Так, в конкурсе приняли участие 35 композиторов, которым поставили ​​задачу создать концертную увертюру для симфонического оркестра продолжительностью в восемь минут. Она должна была звучать торжественно, чтобы ее можно было использовать при любых церемоний и официальных мероприятий. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время закрытой вечеринки в ресторане Citronelle при участии конкурсантов, культурных и общественных деятелей (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Имя победителя конкурса объявят в День независимости Украины, 24 августа, во время праздничного концерта. Он получит от партнера, юридической фирмы Asters, 100000 гривен, обладатель 2-го места – 75 000 и обладатель 3-го места – 50 000 гривен. Но главной наградой для лучших авторов станет то, что их произведения выполнит и запишет Национальный симфонический оркестр Украины, двукратный номинант на Grammy, под руководством народного артиста Владимира Сиренко.

Отметим, что по условиям ни один из членов жюри не знал имен авторов музыкальных произведений и определял финалистов объективно, опираясь на собственное экспертное мнение.

В состав жюри вошли авторитетные музыканты страны во главе с выдающимся композитором Евгением Станковичем. В частности, среди них: художественный руководитель и главный дирижер Национального симфонического оркестра Украины Владимир Сиренко, главный дирижер Национальной оперы Украины Николай Дядюра, генеральный директор Национального симфонического оркестра Украины Александр Горностай и художественный руководитель и главный дирижер ансамбля солистов "Киевская камерата" Валерий Матюхин.

Организацией конкурса занимался Благотворительный фонд "Открытая музыка города" и его основательница Мария Дидковский, совместно с Национальным симфоническим оркестром Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 12 мая, состоялась 10-я музыкальная премия YUNA, которая впервые с начала пандемии коронавируса прошла не в цифровом формате, а во Дворце Украина. Организаторы назвали победителей всех номинаций.