Названо имя победителя шоу 'Липсинк баттл'

17 апреля на канале "1+1" состоялся суперфинал шоу звездных пародий "Липсинк баттл". Так, за победу в финале боролись такие украинские знаменитости: Юрий Ткач, Владимир Дантес и Леся Никитюк.

Победителем первого сезона "Липсинк баттл" согласно показаниям шумометра и аплодисментам зрителей в зале стал Владимир Дантес. Артисту вручили золотой пояс чемпиона и наградили званием лучшего пародиста Украины.

Так, в финале "Липсинк баттл" знаменитости должны были спародировать легенду британского рока, культового солиста группы Queen Фредди Меркьюри под хит I want to break free. Первым на сцену вышел комик Юрий Ткач, который появился перед зрителями в кожаной мини-юбке, розовой футболке и в черном парике с пылесосом в руках. Следующей пародировала Меркьюри Леся Никитюк, продемонстрировав образ в белых брюках с ромбами и такого же цвета майке. В конце шоу на сцену вышел Владимир Дантес в известном обличии певца Фредди Меркьюри – в белых штанах, майке и куртке.

Как признался Дантес, он оказался одним из фанатов группы Queen. Его первая татуировка была посвящена нотами No time for losers Cause we are the champions

"Для меня Фредди Меркьюри нереальный человек. Любимый концерт на Уэмбли в 1986 году. Этот группа единственная в Великобритании, которая была популярна во всем мире и ей не давали выступать в Британии. И когда случился концерт в Уэмбли, они просто разорвали всех", – говорил певец.

Напомним, "Липсинк баттл" – шоу звездных пародий, адаптация популярного американского формата Lip Sync Battle, который известен в более чем 10 странах мира.

Так, в шоу пародий знаменитости перевоплощаются в личности мирового шоу-бизнеса и поют известные хиты. Задача участников – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. А в конце выступления участники разбиваются на пары и соревнуются в батле за звание лучшего пародиста.

