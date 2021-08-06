Названа привычка, которая из-за COVID-19 может исчезнуть навсегда

Французское приветствие поцелуями может исчезнуть навсегда из-за пандемии COVID-19. По словам редактора бюро Vice News France Поля Дуарда, эта привычка "приносит только страдания".

Он отметил, что пандемия дала людям возможность отказаться от традиционного приветствия и назвал это "тревожным сигналом". Об этом пишет издание Daily Mail.

Согласно опросу, большая часть населения Франции заявила, что они будут продолжать целоваться при встрече, но только со своими близкими. Однако многие боятся, что COVID-19 может передаваться воздушно-капельным путем и поэтому некоторые думают отказаться от такого приветствия.

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Отмечается, что французское приветствие "дает редкую и важную возможность прикоснуться к другому человеку". По словам некоторых местных жителей, они не против, чтобы люди больше не использовали это приветствие.

"Честно говоря, я был бы не против, если бы этому пришел конец", "Из-за коронавируса у меня наконец-то появился предлог, чтобы не целоваться при встрече", – говорят люди.

Но нашлись и те, кто против отмены французского приветствия:

"Это приветствие – нечто прекрасное", "Я надеюсь, что снова смогу использовать это приветствие. И я думаю, что скоро настанет день, когда я перестану переживать из-за коронавируса", – говорят местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, поцелуи укрепляют иммунитет, замедляют старение, а также улучшают здоровье и добавляют красоты. Названы топ-5 причин целоваться.