Настя Каменских похвасталась роскошными формами в бикини. Фото

Известная украинская певица Настя Каменских отправилась в отпуск со своим мужем Потапом. Звезда предстала перед подписчиками в откровенном образе, продемонстрировав свою фигуру.

Каменских поделилась серией свежих фото в крохотном бикини в Instagram, на которых она сексуально позирует, показывая прелести своей фигуры. Певица написала: "Ну, понеслась первая партия фоточек".

Каменских позировала на фоне яхты в бикини с блестящим бюстгальтером, украшенным пайетками. Для фото она распустила волосы и выбрала пикантные позы. Певица поинтересовалась у своих подписчиков, какая фотка лучше.

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"У нас тут возник спор, какое фото лучше! А вы что думаете?" – спросила Настя.

Поклонники певицы остались в восторге от новых кадров Каменских. Буквально за несколько часов пост набрал около 150 тыс. лайков. Фоловеры звезды засыпали ее комплиментами:

"Красивая", "Сексуальная", "Горячо", "Все фото прекрасны", "Вау, смело", – пишут в сети.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Настя Каменских продемонстрировала свои формы в соблазнительном купальнике. Она засветила пышное декольте и округленные бедра.