Дорофеева установила рекорд на платформе Spotify

Певица Надя Дорофеева стала первой украинской артисткой, которая набрала 1 млн прослушиваний на стрим-платформе Spotify менее чем за два месяца.

Об этом сообщается на официальной странице MOZGI Entertainment в Instagram. Отмечается, что Дорофеева установила рекорд со своей первой сольной песней Gorit (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Напомним, что сольный проект DOROFEEVA стал настоящим digital-открытием года. Артистка первой в 2020 году заняла первое место в главном чарте Apple Music Украины и удерживала его в течение 21 дня, возглавила iTunes и вошла в топ-100 мирового Shazam. На YouTube клип Нади и трек Gorit набрал уже более 17 миллионов просмотров.

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила первую сольную песню "Gorit" и клип на нее, в котором предстала в очень неожиданных и сексуальных образах.

Позже песня вызвала неоднозначную реакцию у поклонников артистки.

Также Дорофеева впервые выступила с сольным номером на шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева впервые призналась, что не была уверена в успехе сольного проекта. По ее словам, группа "Время и Стекло" распалась в крайне сложный для мирового шоу-бизнеса период, поэтому она задумывалась над тем, чтобы перенести премьеру трека Gorit на следующий год.