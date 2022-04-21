'Мы взорвем этот мир! Мы всех убьем!' Охлобыстин собрался на войну в Украину

Известный российский актер Иван Охлобыстин, которого зрители знают по роли доктора Быкова в комедийном сериале "Интерны", не только поддержал преступную войну в Украине, но и заявил о намерении поехать воевать "за победу России". Артист, а по совместительству временно отстраненный священник Русской православной церкви, планирует взять с собой в зону боевых действий и супругу. В нашей стране, по словам звезды, они будут всех убивать.

Своей задумкой Охлобыстин в состоянии алкогольного опьянения поделился с товарищем, писателем-оппозиционером Александром Никоновым. Диалог деятелей расшифровал и опубликовал журналист Михаил Козырев на своей Facebook-странице.

Никонов рассказал, что звонок актера-путиниста был внезапным и по голосу он былого товарища не узнал, поскольку тот шепелявил из-за спиртных напитков в организме и стоматологического ремонта во рту. Охлобыстин заявил, что как только вылечит зубы, поедет воевать в Украину. Главная причина такого "смелого" решения – нежелание видеть мир, в котором нет победы России.

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На такое заявление писатель ответил: "Россия эту войну уже проиграла. Петр Первый говорил когда-то о невыполнимости некоторых задач: "Некем взять!" В том смысле, что нет у него кадров для такой работы. Вот так и тут – некем взять: Россия потратила все свои резервы и ресурсы".

Однако одиозный актер назвал поражение своей родины невозможным. Аргументов, чтобы доказать свою позицию, он не подобрал, однако уверенно заявил, что "непобедимая" Россия, в случае чего, потащит за собой на дно весь мир.

"Даже если случится невозможное, и мы проиграем, это значит, что вместе с нами проиграет весь мир. Ничего не будет! Будет великий Ноль. И мы все готовы к этому Апокалипсису! Весь народ согласен. И ты не представляешь, до какой степени! В едином порыве! Все, с кем я говорил, все за победу! Поэты, художники... Мы убьем всех! Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы... Мы ждали этого тридцать лет. Тридцать лет нас унижали. И теперь такое счастье… Наконец-то, господи, я поеду туда", – высказался миньон путинского режима.

50-летняя жена знаменитости, как рассказал он сам, поедет на фронт в качестве снайпера. Сам же Охлобыстин уверен, что на войне его убьют или сильно покалечат.

"Я вот выезжаю на боевые действия и всех обзваниваю. Потому что, мне кажется, я не вернусь. Поэтому ты меня прости там за всё, если что было... Может, я инвалидом буду… Через Ростов едем, два конвоя – с гуманитаркой там, то, сё... Отвезу, а потом воевать! Ты же русский! Я даже не знаю, как тебе объяснить… Это клёво! У нас сейчас у всех такой подъем! Такое счастье! С божьей помощью. Война с язычниками этими… Мы взорвем этот мир! Мы всех убьем!" – закончил диалог с писателем кинозвезда.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ведущая Маша Ефросинина высказалась о войсках РФ и россиянах, заявив, что они "с*ки и бл*ди", которые вторглись на украинскую территорию и разрушили дома ее друзей и знакомых. Знаменитость считает, что происходящее в Украине – не война, а истребление людей.