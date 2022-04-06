'Мы против войны, но нас бьют. Что делать?' Роднянский обратился к россиянам стихом-намеком

Известный украинский режиссер и продюсер, работавший в РФ, Александр Роднянский обратился к россиянам, которые "не знают, что им сделать" чтобы остановить войну, стихотворением-намеком. Он опубликовал творения русского поэта Александра Дельфинова, посвятившего его вторжению Российской Федерации в Украину.

Режиссер подчеркнул, что не может советовать ничего от себя, ведь не находится в РФ, и выразил соболезнования гражданам страны-оккупанта, которых "увольняют, сажают и бьют". Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Иногда стихи помогают", – намекнул Роднянский.

Пронзительная поэзия под названием "Нет войне" Дельфинова посвящена страху российских граждан, ставших жертвами тотальной цензуры и диктаторской политики президента РФ Владимира Путина.

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В своем произведении, написанном 25 февраля, во второй день войны России с Украиной, автор описал типичного соотечественника, который якобы "за мир во всем мире", но его пугают травля со стороны соседей, увольнение с работы, автозаки, тюремный срок, а впоследствии и вообще любые "стуки и звуки".

Русский поэт высмеял граждан, душу которых с самого рождения заполнил страх. По сюжету герой смотрит в окно на единственного демонстранта на площади с плакатом "Нет войне" и оправдывает самого себя в бездействии.

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К своему посту Александр Роднянский добавил трагическую фотографию убитой в Буче женщины по имени Ирина, жизнь которой отобрали русские фашисты.

Намек режиссера отозвался его подписчикам: "Как близко. Боюсь написать друзьям и узнать что они вдруг поняли, что все не так однозначно", "Дементоры питаются нашими страхами", "Приезжайте и вдохновляйте нас не бояться отсюда. Вас многие уважают, к вам многие прислушаются".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поэтесса Анастасия Дмитрук написала стихотворение "За Харьков, Марик, за Ирпень", где описала смерть оккупантов на свободных украинских землях.