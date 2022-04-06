"Мы против войны, но нас бьют. Что делать?" Роднянский обратился к россиянам стихом-намеком

Катерина Малай
Люди
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'Мы против войны, но нас бьют. Что делать?' Роднянский обратился к россиянам стихом-намеком

Известный украинский режиссер и продюсер, работавший в РФ, Александр Роднянский обратился к россиянам, которые "не знают, что им сделать" чтобы остановить войну, стихотворением-намеком. Он опубликовал творения русского поэта Александра Дельфинова, посвятившего его вторжению Российской Федерации в Украину.

Режиссер подчеркнул, что не может советовать ничего от себя, ведь не находится в РФ, и выразил соболезнования гражданам страны-оккупанта, которых "увольняют, сажают и бьют". Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Иногда стихи помогают", – намекнул Роднянский.

Пронзительная поэзия под названием "Нет войне" Дельфинова посвящена страху российских граждан, ставших жертвами тотальной цензуры и диктаторской политики президента РФ Владимира Путина.

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В своем произведении, написанном 25 февраля, во второй день войны России с Украиной, автор описал типичного соотечественника, который якобы "за мир во всем мире", но его пугают травля со стороны соседей, увольнение с работы, автозаки, тюремный срок, а впоследствии и вообще любые "стуки и звуки".

Русский поэт высмеял граждан, душу которых с самого рождения заполнил страх. По сюжету герой смотрит в окно на единственного демонстранта на площади с плакатом "Нет войне" и оправдывает самого себя в бездействии.

С полным текстом можно ознакомиться ниже

Роднянский опубликовал стихотворение-намек
Александр Дельфинов посвятил поэзию страху россиян

К своему посту Александр Роднянский добавил трагическую фотографию убитой в Буче женщины по имени Ирина, жизнь которой отобрали русские фашисты.

Александр Роднянский добавил трагическую фотографию убитой в Буче женщины

Намек режиссера отозвался его подписчикам: "Как близко. Боюсь написать друзьям и узнать что они вдруг поняли, что все не так однозначно", "Дементоры питаются нашими страхами", "Приезжайте и вдохновляйте нас не бояться отсюда. Вас многие уважают, к вам многие прислушаются".

Намек режиссера отозвался его подписчикам

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поэтесса Анастасия Дмитрук написала стихотворение "За Харьков, Марик, за Ирпень", где описала смерть оккупантов на свободных украинских землях.

stopwarАлександр Роднянский