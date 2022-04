Мясник из Бучи в пути. Известный карикатурист Мортен Морланд точно изобразил сущность Путина

Известный норвежский карикатурист Мортен Морланд изобразил президента России Владимира Путина в новой зарисовке. На карикатуре изображен диктатор с косой, выходящий из украинской Бучи – города, где путинские военные убили более 300 мирных жителей.

Рисунок Морланд опубликовал в Twitter. Он уже получил название "Мясник из Бучи в пути" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На карикатуре Путин весь окровавленный с красными глазами. Рядом с ним стоит смерть, которая после увиденного ужаса прикрыла рот.

Что известно о The Butcher of Bucha

Буча – один из городов Киевщины, наиболее пострадавший в результате вторжения России в Украину. Там полностью разрушены 112 частных домов, а 18 многоквартирных домов получили тяжелые артиллерийские повреждения и сгорели. На 6 апреля известно о 320 погибших мирных жителях города. Людей пытали и насиловали. Количество обнаруженных тел ежедневно растет.

При этом погибших находят в частных домах, парках, скверах, где люди укрывались, когда не было обстрелов. Выявлено несколько мест с массовыми захоронениями. Один из них – на территории предприятия "Украгропостав". Кроме того, массовые захоронения были обнаружены на улицах Вокзальная, Яблонская и на территории детского лагеря "Променистый".

The Butcher of Bucha стало в последние дни почти официальным термином в западной прессе. "Бучанским мясником" называют российского командира Азатбека Омурбекова, которого обвиняют в организации ужасающих военных преступлений в Буче.

По данным украинской разведки, он командует 64-й отдельной мотострелковой бригадой, участвовавшей в оккупации Бучи, прежде чем отступить в Беларусь на прошлой неделе. Омурбекова в ноябре благословил русский православный священник.

Справка: Карикатурист Мортен Морланд родился в 1979 году. С 2002 года его работы регулярно публикуются в The Times. В 2008 году он выиграл "Низкий трофей" Общества политических карикатур как "Политический карикатурист года". Художник также известен своими анимациями для The Times и родным названием The Sunday Times.

