Муж Мозговой лишился густой шевелюры после коронавируса. Фото

Супруг украинского продюсера Елены Мозговой, 37-летний певец Дэвид Аксельрод недавно переболел коронавирусной инфекцией и в результате ему пришлось сбрить свои длинные волосы.

Соответствующее фото артист опубликовал на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что это один из "послековидных" побочных эффектов.

Так, в кадре Аксельрод появился с короткой стрижкой и в черных очках. Он в шутливой форме написал, что "волосы положено на алтарь борьбы с COVID-19".

"Но как говорит народная мудрость: "волосы не зубы – отрастут". Ну, а если не отрастут, ходить как Трамп с Лукашенко не буду, лучше уж как Стэтхэм или "крепкий орешек" Брюс!" – сказал супруг Мозговой.

Дэвиду Аксельроду пришлось сбрить свои густые волосы Facebook/Дэвид Аксельрод

Как выглядел Дэвид Аксельрод раньше Facebook/Дэвид Аксельрод

Пользователи сети явно не ожидали увидеть певца в таком образе, но многим понравился новый имидж знаменитости.

"Красивый мужчина! Очень стильный образ", "Непривычно, но красиво-брутально", "Вы во всех образах красавец!" – пишут люди в комментариях.

Аксельрода засыпали комментариями Скриншот

В сети оценили новую стрижку Аксельрода Скриншот

Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) – украинский певец, композитор. В 2005 году артист решил участвовать в песенном конкурсе "Евровидение", и записал песню "Потрiбна менi".

В 2005 году начались отношения Владимира и продюсера Алены Мозговой, которая старше него на 10 лет. В 2012 году она стала его продюсер, а затем женой.

26 февраля 2015 года у пары родилась дочь Соломия.

В январе 2019 года в эфире проекта "Голос страны-9" Ткаченко вышел на сцену под именем Дэвид Аскерольд. Вскоре оказалось, что это не просто сценический псевдоним – он стал Дэвидом и в паспорте, взяв фамилию своего дедушки.

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