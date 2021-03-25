Мозговая – об ужасах коронавируса у мужа: он уже прощался со мной

Украинская продюсер Елена Мозговая, супруг которой лишился длинных волос из-за коронавируса, в своем откровенном посте призналась, что в период болезни Дэвид прощался с ней и просил поцеловать их дочь Соломию.

На своей странице в Facebook знаменитость выложила соответствующую публикацию, в которой рассказала обо всем в деталях (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). По ее словам, после коронавирусной инфекции они с мужем столкнулись со множеством негативных последствий: бессонница, слабость, лишний вес и потеря волос.

"Дэвид прислал видео, где он уже прощался со мной и просил поцеловать Солю. И всегда помнить, как сильно он нас любит", – написала Мозговая в посте.

Кроме того, она также обратилась к пользователям сети:

"Хочется призвать тех, кто это пишет: "При всем уважении...", уважаемые, но верните себе мозг, прежде чем такое писать. А что делать с волосами, человек как-то разберется сам. У меня пока все. А прическа крутая, и Дэвиду очень подходит! И она четко отражает его внутреннее состояние! Стильный, волевой, "крепкий орешек", – резюмировала она.

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