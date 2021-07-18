MONATIK в Одессе пригласил девушку на сцену и спел с ней дуэтом. Видео

Популярный украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) осуществил мечту украинской фанатки – певец спел вместе с девушкой в дуете. Пара исполнила во время концерта артиста в Одессе трек "Сильно".

MONATIK охотно поддерживает молодых артистов не только на музыкальных шоу, но и во время своих выступлений в городах Украины. Так, на этот раз артист пригласил на сцену девушку из зала, которая стояла с плакатом "Мечтаю спеть с Монатиком" (чтобы просмотреть видео, проскролльте новость до конца).

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В коротком ролике из концерта MONATIK в Одессе, который опубликовал одесский Telegram-канал, видно, что пара гармонично спела известный трек, а поклонники в зале бурно аплодировали им.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий MONATIK – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны".

В апреле 2019 года MONATIK выпустил самый масштабный клип в своей карьере. Ролик снят на песню "Love it ритм" – заглавный сингл стадионного шоу.

С супругой Ириной артист воспитывает двоих сыновей – Даниила и Платона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK прекратил работу с певицами Lida Lee и Nino Basilaya. По словам исполнителя, они разошлись добрыми друзьями и будут продолжать поддерживать друг друга.