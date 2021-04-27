Могилевская рассказала, какая диета ей подошла больше всего

Украинская певица, автор песен и композитор Наталия Могилевская рассекретила, что перепробовала огромное количество диет, после чего решила остановиться на интервальном голодании. Она заявила, что главное в экспериментах с рационом питания, чтобы они не приносили вреда здоровью.

Этой информацией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Кроме того, она рассказала, что уже давно отказалась от мясных продуктов и является вегетарианкой.

"Основная фишка интервального голодания в том, что прием пищи строго чередуется с периодами голодания по определенным интервалам времени. Мой вариант – это полный отказ от пищи на 16 часов и 8 часов, когда есть можно", – рассказала артистка подробнее.

Также Могилевская резюмировала, что при выборе диеты стоит учитывать особенности работы своего организма.

"Подбирайте любую удобную схему в зависимости от вашего метаболизма. Диета – это очень индивидуальный вопрос, но самое главное – не должно быть никакого вреда здоровью!", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Оля Цибульская заявила, что с помощью интервального голодания и сбалансированного режима питания ей удалось похудеть на 15 кг. Но к этому методу она подошла с особой ответственностью – в период, когда нельзя употреблять пищу, знаменитость даже не пьет воду.