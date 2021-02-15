Могилевская потроллила поклонников 'замужеством' с Поляковой

Украинская певица Наталья Могилевская, которая на день рождения Оли Поляковой решила подарить ей кольцо с фамилией артистки, потроллила своих поклонников в сети.

Так, Могилевская заявила, что теперь все напишут: "Могилевская предложила Поляковой выйти замуж" и посмеялась с этого. Соответствующий пост знаменитость написала на странице в Facebook.

Кроме того, певица разместила фото с Поляковой и отметила, что она, как и обещала, делится красивым снимком с артисткой.

Стоит отметить, что в комментариях под постом некоторые фанаты поддержали Могилевскую и посмеялись с этого, а кого-то и вовсе разозлило то, что певицы так хорошо дружат.

"Наталья, я вас уважаю и слушаю ваши песни, но с кем вы фотографируетесь, это ваш большой минус", "А свидетелем будет Тина, а тамадой Настя. Ору", "Все возможно", "Если вы сами не напишите, то никто и не напишет – вам лишь бы пиариться, а как – неважно", – пишут люди в сети.

Напомним, ранее Могилевская и Полякова зажгли на дне рождении известной балерины Екатерины Кухар. Сначала они танцевали под песню "Морские звезды", а затем под "Шлепки". При этом Могилевская держала в руках бокал шампанского.

Также Могилевская поделилась с поклонниками видео, на котором появилась с артисткой Олей Поляковой. Знаменитости записали ролик под мужские голоса в приложении TikTok.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Наталья Могилевская презентовала новую песню и клип под названием "Натусик". В сети поклонники бурно отреагировали на ролик артистки и многие раскритиковали ее.