Модная "битва" политиков: Зеленская и Тимошенко появились на публике в белых нарядах. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко появилась в стенах Верховной Рады в аутфите белого цвета. Она скомбинировала классическую рубашку с бежевым жакетом.

В таком виде политик была на пресс-конференции в парламенте, видео с которой она опубликовала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Свой элегантный образ Тимошенко дополнила очками в эффектной оправе, а также объемными серьгами.

Ранее в образе, состоящем из белых оттенков, нардеп посетила Полтаву. Там она выступила на народном собрании в защиту земли от распродажи. Она выбрала для мероприятия платье-футляр длины миди и жакет на золотой молнии.

Видео дня

Отметим, что первая леди Украины Елена Зеленская также продемонстрировала деловой образ в белом цвете. Так, она приехала с официальным визитом в Полтаву в белоснежном костюме. Свой аутфит Зеленская дополнила аксессуарами в виде сережек.

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