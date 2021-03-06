Модель Тони Гаррн и актер Алекс Петтифер впервые станут родителями.

Британский 30-летний актер и звезда "Анатомия любви" Алекс Петтифер впервые станет отцом. О будущем пополнении в семье сообщил сам артист со своей возлюбленной, 28-летней супермоделью Тони Гаррн.

Так, на странице в Instagram Петтифер опубликовал чувственный ролик, на котором предстала его беременная супруга, снятым для немецкого Vogue. На видео супермодель запечатлена с заметно округлившимся животом.

"Я держала это в секрете почти шесть месяцев. Наконец, я могу поделиться со всеми вами самой главной новостью. Начинается новое приключение", – подписала кадры в Instagram модель.

Пол будущего ребенка Гаррн и Петтифер пока не раскрыли, но признались, что им не терпится увидеть малыша.

Стоит отметить, что Алекс и Тони сыграли свадьбу в октябре 2020 года. Предложение руки и сердца супермодель получила через 10 месяцев после знакомства с актером.

Как сообщал ранее 62-летний Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз. Отмечается, что пополнение в семье появилось через несколько месяцев после того, как у Болдуина родился сын Эдуардо в сентябре 2020 года.