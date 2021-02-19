Модель с самым темным цветом кожи внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Фото

Фотомодель Ньяко Гатвеч внесли в Книгу рекордов Гиннеса, потому что ее цвет кожи признали самым темным на планете.

Девушка родом из Южного Судана на собственном примере показывает, что нет никаких ограничивающих стереотипов, которые помешали бы достичь целей. Она учит других людей принимать себя, несмотря на цвет кожи или другие внешние особенности. Знаменитость живет в Миннеаполисе, штат Миннесота. Об этом пишет telegram-канал Телеграф (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По словам модели, почти угольный цвет кожи является для нее настоящим достоинством, которым она очень гордится. В модельном бизнесе коллеги называют ее "Королевой тьмы", и это прозвище Ньяко с радостью принимает.

"Черный цвет – красив, смел и может сравниться с золотом. Не позволяйте вашей африканской душе быть раненой американскими стандартами красоты. Любите свою кожу независимо от того, какой оттенок или цвет она имеет!", – сказала в одном из своих интервью Гатвеч.

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